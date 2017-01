‘Beatrix en Albert voorbeelden voor Akihito’

TOKIO - De abdicaties van koningin Beatrix en de Belgische koning Albert II hebben keizer Akihito aan het denken gezet. Dat vermoedt de Japanse koningshuisdeskundige Naotaka Kimizuka.

Door ANP - 22-1-2017, 16:18 (Update 22-1-2017, 16:18)

“De keizer was al bevriend met Beatrix en Albert toen hij nog kroonprins was”, zegt de aan de Kanto Gakuin University verbonden koningshuisdeskundige tegen Reuters. “Ik denk dat hij hen ziet als referenties.”

Niet alleen het aftreden van Beatrix en Albert an sich, maar ook de afwikkeling daarvan kan Akihito inspireren. Zo wordt er in Japan druk gediscussieerd over zijn titel en takenpakket nadat hij van de Chrysantentroon is gestapt. Beatrix werd weer prinses en komt nog geregeld in actie, Albert bleef koning, maar trok zich terug uit het openbare leven.

Joko

Aftreden is voor Japanse keizers onmogelijk, de wet schrijft voor dat ze tot hun dood moeten dienen. Vroeger traden keizers wel af, de laatste abdicatie was in 1817. Destijds kregen afgetreden keizers de titel joko; gepensioneerde keizer. Sommige experts vinden die titel ongepast voor Akihito, omdat die doet denken aan de tijden waarin een teruggetreden keizer nog veel macht had en botste met zijn opvolger. Zij zien Akihito straks liever als zen tenno of moto tenno; oud of voormalig keizer.

Akihito’s titel is niet het enige waar de Japanse regering zich over moet buigen nu de 83-jarige keizer de wens heeft uitgesproken af te treden. Ook over zijn takenpakket en residentie wordt volop gesproken. “Er wordt gevreesd voor een gespleten beeld als Akihito actief blijft”, zegt professor Colin Jones van de Doshisha University Law School.

Naam

Akihito en zijn vrouw Michiko blijven mogelijk in Tokio wonen, bijvoorbeeld in het Togu Paleis, waar kroonprins Naruhito nu met zijn gezin woont, of het Fukiage Omiya Paleis, waar voormalig keizer Hirohito ooit woonde. Een andere optie is volgens kenners een verhuizing naar Kioto, ooit de keizerlijke hoofdstad van Japan.

De Japanse regering moet ook een naam bedenken voor de regeerperiode van Naruhito. Premier Shinzo Abe riep een adviescommissie in het leven die zich buigt over de vele vragen rondom het aftreden van Akihito. De eerste voorstellen van de commissie worden maandag verwacht. Ingewijden beweren al weken dat er een voorstel op tafel ligt om Akihito eind volgend jaar afstand van de troon te laten doen.