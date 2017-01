Máxima bewondert gedrevenheid van ondernemers

DEN HAAG - Koningin Máxima was maandag aanwezig bij het jaarevent van nlgroeit, een platform gericht op ondernemers die willen doorgroeien. Máxima hield een toespraak waarin ze vertelde over haar bewondering "voor ondernemers die hun best doen hun bedrijf te laten groeien." Zij leveren een geweldige prestatie, benadrukte Máxima.

Máxima vertelde haar publiek over slagerij Van Eijk in Voorschoten. ''Een familiebedrijf met een geschiedenis van 45 jaar'', wist de koningin, die het familiebedrijf twee maanden geleden op de Dag van de Ondernemer had bezocht. Lovend sprak ze over de innovatiedrang van de slagersfamilie.

"We weten allemaal dat het vijf jaar geleden helemaal geen gemakkelijke tijd was. Maar de familie Van Eijk had toch de durf om te innoveren en te investeren. Vorig jaar openden ze een gloednieuwe zaak, nota bene in een winkelstraat met veel leegstand. Een nieuwe zaak, met een nieuwe inrichting. Met verse maaltijden bereid door een Indonesische kok. Met een eigen weblog waarop je recepten vindt. En met workshops voor de klanten die zelf niet zo handig zijn in de keuken. Sinds de nieuwe zaak openging, is de omzet met 30 procent gestegen."

Máxima waarschuwde voor de snelle veranderingen in het MKB. "Een deel van de bedrijven profiteert en weet in deze dynamiek nog harder te groeien. Een ander deel slaagt er niet in om mee te veranderen en loopt het risico dat hun omzet steeds harder gaat dalen. Als een zeephelling waar je steeds sneller van af glijdt'', zei Máxima."Ondernemen is dus steeds meer een survival of the fittest. Wie zich het best weet aan te passen aan veranderingen, wint en kan ook in de toekomst winnen."

Nlgroeit is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft het midden- en kleinbedrijf te laten groeien. Dat kan door ondernemers bewust te maken van groeikansen en hen te activeren met behulp van coaching. Máxima: "Ik vind het fantastisch hier zoveel ondernemers te zien die zich vrijwillig inzetten om collega's te helpen met groeien. Als iedereen twee of drie anderen helpt, en zij helpen op hun beurt óók weer twee of drie collega's, dan gaan we echt een verschil maken!"