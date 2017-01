Máxima bij opening Onderwijstentoonstelling

UTRECHT - Koningin Máxima opent dinsdag de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat doet zij samen met minister van Onderwijs Jet Bussemaker.

Door ANP - 24-1-2017, 9:04 (Update 24-1-2017, 9:04)

Op de onderwijsvakbeurs bezoekt Máxima onder meer de stands van Meer Muziek in de Klas en Wijzer in Geldzaken, projecten waar de koningin nauw bij betrokken is. Ook gaat ze in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs.

De Nationale Onderwijstentoonstelling is de grootste vakbeurs in de Benelux op het gebied van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.