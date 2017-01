Zorgen Charles om plastic in zee

ANP Zorgen Charles om plastic in zee

LONDEN - Prins Charles maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid plastic afval in zeeën en oceanen over de hele wereld. De Britse troonopvolger noemt het in een interview met Sky News 'een van de meest verontrustende milieu-ontwikkelingen'.

Door ANP - 24-1-2017, 10:30 (Update 24-1-2017, 10:30)

"Veel plastic wordt opgeslokt door vogels, walvissen, dolfijnen, zeehonden en andere dieren", aldus Charles. "Naar schatting heeft tegenwoordig de helft van alle zeezoogdieren plastic afval in de maag. Ik vind het ook ontnuchterend om te bedenken dat bijna al het plastic dat ooit geproduceerd is nog steeds ergens op aarde zwerft en dat dat de komende eeuwen, misschien wel duizenden jaren, niet verandert."

De prins gelooft dat eenvoudige maatregelen al een deel van het probleem kunnen oplossen. Zo vindt hij dat Groot-Brittannië net als in Nederland en andere Europese landen statiegeld op plastic flessen moet geven. "Toen dit werd geïntroduceerd in Duitsland, daalde het afvalprobleem daar met 95 procent", zegt Charles. "Het is bijzonder dat we nooit beter naar dergelijke initiatieven, die zo'n groot verschil kunnen maken, hebben gekeken."

In het gesprek sprak Charles zijn steun uit voor Sky's Ocean Rescue campagne. "Hopelijk zal het mensen meer bewust maken van dit ongelooflijk belangrijke probleem", aldus de prins.