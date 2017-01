Steun van Charles voor Highland Games

ANP Steun van Charles voor Highland Games

EDINBURGH - Prins Charles wordt de eerste koninklijke beschermheer van de Scottish Highland Games Association. Dat is de overkoepelende organisatie voor de Schotse Highland Games. Die worden vanaf half mei tot half september overal in Schotland gehouden en zijn een mix van muziek, dans, sport en gemeenschapszin.

Door ANP - 24-1-2017, 12:56 (Update 24-1-2017, 12:56)

De organisatie viert dit jaar het zeventig jarig bestaan en de hoop is dat met Charles als beschermheer er meer aandacht zal zijn voor de activiteiten. Charles, die in Schotland de titel hertog van Rothesay gebruikt, vermaakt zich in elk geval opperbest wanneer hij 's zomers tijdens zijn verblijf in Schotland Highland Games bijwoont. Het paalwerpen en touwtrekken zijn daarbij publiekstrekkers.

Ook koningin Elizabeth en prins Philip, die de zomer doorbregen op Balmoral in Schotland, gaan elk jaar kijken. Zowel prins Charles als prins Philip dragen bij die gelegenheden ook een kilt, de Schotse rok.