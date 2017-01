Mabel zoekt mee naar ingenieur van het jaar

ANP Mabel zoekt mee naar ingenieur van het jaar

LONDEN - Prinses Mabel is op zoek naar 'inspirerende en innovatieve ingenieurs'. Dat liet ze weten via Twitter. Wie zo'n ingenieur kent, kan deze nomineren voor de derde editie van de Prins Friso Ingenieursprijs. Dat is de jaarlijkse prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), die de 'ingenieur van het jaar' in het zonnetje zet.

Door ANP - 24-1-2017, 13:20 (Update 24-1-2017, 13:20)

De prijs draagt sinds 2015 de naam van prins Friso, die twee jaar eerder overleed. Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en volgens KIVI 'een zeer gewaardeerd lid'. De organisatie is dan ook trots dat de naam van de prins aan de prijs is verbonden en de afgelopen twee jaar was zowel prinses Mabel als prinses Beatrix bij de uitreiking aanwezig.

Voor de prijs wordt gezocht naar 'die excellente ingenieur die zich in zijn of haar werk ook nog onderscheidt door een duidelijke visie, ondernemersgeest en innoverend vermogen'. Aanmelden kan nog tot en met 31 januari op de website van KIVI.