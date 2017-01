Margrethe verwelkomt president van IJsland

KOPENHAGEN - De IJslandse president Gudni Jóhannesson is dinsdag begonnen aan het staatsbezoek aan Denemarken. De IJslandse president werd bij het paleizencomplex Amalienborg in Kopenhagen opgewacht door de Deense koningin Margrethe en haar man prins Henrik.

Door ANP - 24-1-2017, 20:28 (Update 24-1-2017, 20:28)

Jóhannesson en zijn Canadese vrouw Elize Reid blijven tot en met donderdag in Denemarken. Jóhannesson is sinds 1 augustus president van IJsland. Hij is de opvolger van Ólafur Ragnar Grímsson, die vanaf 1996 twintig jaar staatshoofd was en vier keer werd herkozen. De verwachting is dat de nieuwe president hierna snel een rondje maakt langs de andere Scandinavische 'buren' en Finland.

Jóhannesson kwam niet met lege handen naar Denemarken. In de koninklijke bibliotheek van Denemarken werd dinsdag in het bijzijn van Margrethe de Deense vertaling van het standaardwerk met IJslandse sagen gepresenteerd. Dinsdagavond staat het staatsbanket op het programma.