Staatsbanket voor president van IJsland

ANP Staatsbanket voor president van IJsland

KOPENHAGEN - Het hoogtepunt van het staatsbezoek van de IJslandse president Gudni Jóhannesson aan Denemarken was dinsdagavond het staatsbanket in paleis Amalienborg in Kopenhagen. Koningin Margrethe hief het glas op het bezoek uit IJsland.

Door ANP - 24-1-2017, 23:11 (Update 24-1-2017, 23:11)

Bij het staatsbanket waren ook prins Henrik aanwezig, evenals kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, prins Joachim en zijn echtgenote prinses Marie en Margrethe's zus prinses Benedikte.

''Onze twee landen zijn nauw met elkaar verbonden'', zei Margrethe, die de nieuwe president van IJsland bedankte dat hij Denemarken had uitgekozen om als eerste met een staatsbezoek te vereren, om de sterke banden tussen beide landen en volkeren te bezegelen.

Margrethe roemde in haar toespraak de schoonheid van IJsland en de gastvrijheid van zijn inwoners. IJsland is een populaire vakantiebestemming voor Denen en de koninklijke familie, vertelde ze. Jóhannesson en zijn Canadese vrouw Elize Reid blijven tot en met donderdag in Denemarken.