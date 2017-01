Lid koninklijke familie Koeweit geëxecuteerd

KOEWEIT - In de centrale gevangenis in Koeweit zijn woensdag zeven mensen, twee Koeweiti en vijf buitenlanders, ter dood gebracht. Onder hen was Faisal Abdullah al-Jaber al-Sabah, een lid van de koninklijke familie al-Sabah die het land regeert.

Door ANP - 25-1-2017, 11:49 (Update 25-1-2017, 11:49)

De zeven zijn opgehangen. Al-Sabah was ter dood veroordeeld wegens moord. De anderen werden veroordeeld wegens moord, poging tot moord, ontvoering en verkrachting.