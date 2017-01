Koningin Máxima prijst Bundesbank

ANP Koningin Máxima prijst Bundesbank

WIESBADEN - Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Schloss Biebrich in Wiesbaden een toespraak gehouden bij een conferentie over digitale financiën, toegankelijkheid tot financiële diensten en financiële geletterdheid. De tweedaagse bijeenkomst is georganiseerd door de Bundesbank en het Duitse ministerie van Financiën in het kader van het Duitse voorzitterschap dit jaar van de G20.

Door ANP - 25-1-2017, 16:00 (Update 25-1-2017, 16:00)

Volgens de president van de Bundesbank, Jens Weidmann, bevond de koningin zich op historische grond. Het aan de Rijn gelegen paleis behoorde tot begin vorige eeuw toe aan de familie Nassau 'de familie van uw echtgenoot' aldus Weidmann in zijn welkomstwoorden. Het was overigens de in Hessen en daarna in Luxemburg regerende tak van de familie die Schloss Biebrich liet bouwen en bewoonde.

Koningin Máxima was uitgenodigd te spreken in haar functie van VN-pleitbezorger op het gebied van betere toegankelijkheid tot financiële diensten. Duitsland heeft dat als een van de bijzondere aandachtspunten tijdens het voorzitterschap van de G20. Eind vorig jaar had minister Wolfgang Schäuble van Financiën al een uitvoerig gesprek met de koningin over de uitwerking daarvan.

Klanten centraal

In haar toespraak, waarin Máxima veel lof had voor de leidende rol van de Bundesbank, stipte ze de problemen en uitdagingen aan die verbetering van de toegankelijkheid tot financiële diensten - banken, verzekeringen, sparen en dergelijke - in de weg staan en de risico's die de uitrol van digitale financiën met zich meebrengt. Zoals de onwetendheid van gebruikers met digitale technologie, misbruik van de van klanten verkregen data en daardoor het verlies van vertrouwen in het financiële systeem, en cybermisdaad.

Door klanten centraal te stellen kan al vooruitgang worden geboekt, zo echode de koningin haar eigen woorden tijdens het Wereld Economisch Forum eerder deze maand in Davos. Ook in de regelgeving kan aan de problemen tegemoet worden gekomen, en de G20 kan daarbij het voortouw nemen.