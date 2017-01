Kroonprins van Abu Dhabi eregast in India

NEW DELHI - India viert donderdag de Dag van de Republiek. De kroonprins van Abu Dhabi is eregast bij de festiviteiten in de hoofdstad New Delhi.

Door ANP - 26-1-2017, 12:38 (Update 26-1-2017, 12:38)

De kroonprins van Abu Dhabi, sheikh Mohammed bin Zayed, arriveerde woensdag reeds in India. Hij werd bij aankomst welkom geheten door minister-president Narendra Modi en de Indiase president Pranab Mukherjee.

De kroonprins, tevens plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten, krijgt donderdag in New Delhi militaire parades te zien en het in India ontwikkelde lichtgewicht gevechtsvliegtuig Tejas.

India viert op de Dag van de Republiek het feit dat op 26 januari 1950 de Indiase Grondwet in werking is getreden en dat India een federale republiek werd. In 2013 was koning Jigme Khesar van Bhutan al eens eregast in buurland India.