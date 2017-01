Prins Carlos viert 47e verjaardag

DEN HAAG - Prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene en wijlen prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma, is vrijdag 47 jaar geworden. Carlos is sinds het overlijden van zijn vader in 2010 het hoofd van het hertogelijk en koninklijk huis Bourbon-Parma en draagt de titels hertog van Parma en hertog van Piacenza. Voor de carlisten in Spanje echter is hij de rechtmatige koning van Spanje, in plaats van de huidige koning Felipe VI.

Door ANP - 27-1-2017, 10:43 (Update 27-1-2017, 10:43)

Prins Carlos, in Nederland actief op vele terreinen die met duurzaamheid te maken hebben, stuurt af en toe boodschappen naar de carlisten, zonder zich op het gevoelige gebied van het ronduit claimen van het Spaanse koningschap te begeven. Zo hamerde hij in zijn nieuwjaarsboodschap op de noodzaak van duurzaamheid en het adequaat reageren op klimaatverandering. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen, aldus Carlos. "We moeten rationeel leven, schone energie gebruiken, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water beperken en strijden tegen misbruik van schaarse grondstoffen", meende de prins.

Hij echode daarmee woorden die hij eerder in Nederland sprak: "Als samenleving zitten we in een overgangsfase van een gebruiksmaatschappij naar een duurzame samenleving. Hierbinnen zal een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen."

Naast zijn band met Spanje heeft Carlos met zijn gezin en familie ook een band met de Italiaanse hertogdommen Parma en Piacenza, waar hij minstens een keer per jaar een aantal dagen verblijft en goede doelen ondersteunt. De vorig jaar geboren nieuwe stamhouder prins Carlos Enrique werd ook in Parma gedoopt en niet lang daarna in Barcelona ook aan de carlisten gepresenteerd als toekomstig hoofd van de beweging.