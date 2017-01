Halfnaakte mannen wachten Elizabeth op

NORWICH - Twee schaarsgeklede mannen stonden vrijdag klaar om koningin Elizabeth te ontvangen. De negentigjarige Britse vorstin bezocht met haar 95-jarige echtgenoot prins Philip een tentoonstelling over Fiji en werd opgewacht door mannen in traditionele kledij.

Door ANP - 27-1-2017, 18:49 (Update 27-1-2017, 18:49)

Elizabeth en Philip bezochten de tentoonstelling Fiji: Art & Life in the Pacific, de meest uitgebreide expositie over Fiji ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tot 12 februari zijn meer dan 280 voorwerpen uit de eilandstaat in de Stille Zuidzee te zien in het Saintsbury Centre for Visual Art in Norwich.

De Britse vorstin, die lange tijd ook koningin was van Fiji, bekeek een deel van de tentoonstelling en werd toegezongen door een Fijisch koor. Elizabeth keek onder meer naar beelden van haar bezoek aan het land in 1953. Na de rondleiding onthulde de koningin een plaquette en tekende ze het gastenboek.

Het bezoek aan de expositie was het eerste officiële uitje van Elizabeth van het nieuwe jaar. De koningin maakte het uitstapje vanuit Sandringham bij Norfolk waar ze traditiegetrouw de feestdagen doorbracht en nog tot de eerste week van februari verblijft.