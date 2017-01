Trump uitgenodigd door koningin Elizabeth

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een uitnodiging van koningin Elizabeth aangenomen om dit jaar op staatsbezoek te komen. Dat heeft de Britse premier Theresa May vrijdag gezegd na afloop van haar onderhoud in het Witte Huis met de vorige week aangetreden Trump.

Door ANP - 27-1-2017, 21:25 (Update 27-1-2017, 21:25)

De entertainer-zakenman Trump is de dertiende Amerikaanse president in de regeringstijd van de Britse vorstin. Toen zij in februari 1952 haar vader opvolgde was Harry S. Truman president van de Verenigde Staten. Van de dertien presidenten heeft Elizabeth er tot nu toe tien ook ontmoet. Alleen met Truman en Lyndon B. Johnson - en vooralsnog Donald Trump - heeft ze geen kennisgemaakt.

Uitnodigingen voor een staatsbezoek worden in nauw overleg met de premier en het ministerie van Buitenlandse Zaken door de koningin verstrekt. Behalve aan de vriendschappelijke betrekkingen wordt daarbij zeker ook gekeken naar de handelsbelangen van het Verenigd Koninkrijk.

Aan de vooravond van de uittreding uit de Europese Unie kan het geen kwaad de relatie met Amerika aan te halen, in de wetenschap dat Trump zeer gevoelig is voor 'bling-bling'. De koningin zal zeker al haar gouden bestek en kandelaars uit de kast halen om de Amerikaan te plezieren.