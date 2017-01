Van Vollenhoven: gebruik OVV voor onderzoek

ANP Van Vollenhoven: gebruik OVV voor onderzoek

APELDOORN - Niet ad hoc ingestelde commissies moeten onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij ministeries of de Belastingdienst, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat vindt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, die zijn gevoelens zaterdagmorgen kenbaar maakte in een serie tweets.

Door ANP - 28-1-2017, 15:51 (Update 28-1-2017, 15:51)

"Als wij de waarheid willen weten moeten wij géén onderzoekscommissies instellen zoals is geschied bij Justitie en naar de Belastingdienst. Gebruik voor de waarheidsvinding de OVV, waarvoor wettelijke spelregels en bevoegdheden zijn vastgelegd! Hier geen beperkingen met betrekking tot onderzoek", aldus Van Vollenhoven. Een andere aanpak zorgt volgens hem voor problemen. "Anders werk je verschillende waarheden in de hand,die toch al bestaan omdat 't onderscheid tussen de leugen en de waarheid al onduidelijk is."

Van Vollenhoven, die jarenlang heeft gestreden voor de mogelijkheid van onafhankelijk onderzoek en in 2007 uiteindelijk de OVV zag worden ingesteld, reageerde met zijn tweets op de vrijdag gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek naar het functioneren van de Belastingdienst. Eerder in de week gaf hij langs dezelfde weg ook commentaar op de ontwikkelingen met betrekking tot de zogenoemde Teevendeal en het eerdere onderzoek daarnaar door de commissie-Oosting.

"Voor een onafhankelijk onderzoek moet men alleen een beroep doen op de OVV. Zij bepalen 'zelf' hun onderzoeksopdracht en niet anderen! De focus bij de commissie-Oosting was gericht op de verantwoordelijkheid van de minister en ambtenaren en niet op de rol van Kamerleden", twitterde Van Vollenhoven. "Als 'n onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld moet je de vrijheid hebben om alle belangrijke misstanden te kunnen openbaren! Géén beperkingen!"