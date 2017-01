Prinses Lea betrokken bij Kazachgate

BRUSSEL - De Belgische prinses Lea is tegen wil en dank betrokken geraakt bij Kazachgate, een schandaal dat al enkele jaren de gemoederen bezighoudt. De liefdadigheidsstichting die de prinses in naam van haar overleden echtgenoot prins Alexander en zichzelf aanhoudt, heeft een storting ontvangen van 25.000 euro. Dat geld was bestemd voor een niet officieel erkende scoutinggroep en was vermoedelijk afkomstig van smeergeld.

Door ANP - 29-1-2017, 15:44 (Update 29-1-2017, 15:44)

Prinses Lea heeft tegenover de Franstalige televisiezender RTBF bevestigd dat het bedrag in januari 2012 op de rekening van haar Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België is gestort. Het geld moest worden doorgesluisd naar de vereniging Amitié et Fraternité Scoute (AFS), aldus Lea. De aankondiging van de schenking en het verzoek het geld te besteden aan de scouts kwam volgens de prinses van oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker.

Volgens hem kwam het geld van de Orde van Malta. "Dat is niet gebruikelijk, maar ik kende Armand De Decker. Ik heb vertrouwen in hem, hij is voorzitter van de Senaat geweest. Ik heb de storting dus uitgevoerd", zei Lea tegen RTBF. De Orde heeft zo'n schenking altijd ontkend. Het bedrag zou zijn gestort door de Franse advocaat Catherne Degoul, namens de Belgische zakenman Patokh Chodiev.

Deze was jarenlang hoofdverdachte in een witwaszaak maar kon in 2011 plotseling tegen betaling van 22 miljoen euro zijn rechtszaak afkopen nadat het Belgische parlement in sneltreinvaart een afkoopwet had aangenomen. Chodiev, die zich ook bemoeide met de verkoop door Frankrijk aan Kazachstan van 45 legerhelikopters, had zijn advocaat Armand De Decker ingeschakeld om die wetswijziging te bevorderen. De Decker ontving voor zijn verdiensten 741.000 euro en de Belgische justitie onderzoekt of er sprake is van ongeoorloofde beïnvloeding. Ook in Frankrijk loopt een onderzoek naar de mogelijke omkoping van president Nicolas Sarkozy.

De bijdrage aan de stichting van prinses Lea was een van de randvoorwaarden, waarvan zij zelf overigens niet op de hoogte was. Lea is de weduwe van de in 2009 overleden prins Alexander, zoon uit het tweede huwelijk van koning Leopold III en daarmee halfbroer van de koningen Albert en Boudewijn. Ze heeft geen rol binnen de koninklijke familie, maar ze ondersteunt verschillende goede doelen.