ANP Britten massaal tegen staatsbezoek Trump

LONDEN - Het voorgenomen staatsbezoek deze zomer van de Amerikaanse president Donald Trump aan koningin Elizabeth ontmoet grote weerstand. Zondagmiddag hadden al meer dan 330.000 Britten op de website van het parlement een petitie ondertekend waarin wordt gevraagd het staatsbezoek af te blazen. Dit om te voorkomen dat de koningin in verlegenheid wordt gebracht.

Door ANP - 29-1-2017, 16:48 (Update 29-1-2017, 16:48)

Het aantal steunbetuigingen - per uur komen er nu duizenden bij - betekent dat het Lagerhuis er zich nu over moet buigen. Dat is het geval wanneer een petitie 100.000 handtekeningen krijgt. Vorig jaar tekenden een recordaantal van 600.000 mensen een petitie waarin werd gevraagd om Trump, toen nog slechts presidentskandidaat, de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen.

Dit keer is die bepaling er niet. "Donald Trump moet worden toegestaan het Verenigd Koninkrijk binnen te komen als hoofd van de Amerikaanse regering, maar hij moet niet worden uitgenodigd voor een staatsbezoek omdat dat Hare Majesteit de Koningin in verlegenheid brengt", aldus de tekst.

In de toelichting is initiatiefnemer Graham Guest nog wat harder: "Donald Trumps goed gedocumenteerde vrouwenhaat en vulgariteit diskwalificeren hem om door Hare Majesteit de Koningin of de Prins van Wales te worden ontvangen. Daarom mag Donald Trump tijdens de duur van zijn presidentschap niet worden uitgenodigd voor een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk."

Labour-leider Jeremy Corbyn heeft zich dit weekeinde ook uitgesproken tegen een staatsbezoek van Trump. Hij raadde Buckingham Palace aan vooral geen haast te maken met de voorbereidingen voor de in juni geplande visite.