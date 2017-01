Ouderschapsverlof voor Zweedse prins Daniel

STOCKHOLM - Prins Daniel doet het de komende tijd wat rustiger aan. De echtgenoot van de Zweedse kroonprinses Victoria gaat weer met ouderschapsverlof. “Prins Daniel gaat zich op de kinderen richten”, zei hofwoordvoerder Margareta Thorgren tegen Expressen.

De vierjarige prinses Estelle en prins Oscar, die op 2 maart zijn eerste verjaardag viert, zullen hun vader dus vaker zien. Wat de gevolgen van Daniels verlof zijn voor de koninklijke agenda, is nog niet helemaal duidelijk. “Als lid van de koninklijke familie heb je een aantal officiële functies”, stelt Thorgren. “Maar voor zover mogelijk zal prins Daniel zich richten op de kinderen.” Daniel duikt pas op 31 maart op in de openbare agenda van de Zweedse koninklijke familie.

Het is niet de eerste keer dat de prins ouderschapsverlof opneemt. Ook toen Estelle klein was, deed Daniel een stapje terug. Dat was uitzonderlijk; hij was het eerste mannelijke lid van de Zweedse koninklijke familie dat koos voor ouderschapsverlof. Zelf vond Daniel die keuze niet meer dan normaal. “Mijn vader was ook thuis toen mijn zus en ik klein waren”, zei hij eens in en interview. “Voor mij is het vanzelfsprekend thuis te zijn bij mijn kinderen.”