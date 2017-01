Britse royals naar onthulling oorlogsmonument

ANP Britse royals naar onthulling oorlogsmonument

LONDEN - De Britse koningin Elizabeth onthult donderdag 9 maart het nieuwe Irak-Afghanistan-monument in de Victoria Embankment Gardens. Dit doet de Britse koningin in het bijzijn van haar echtgenoot prins Philip. Dit maakte het Britse hof maandag bekend.

Door ANP - 30-1-2017, 17:44 (Update 30-1-2017, 17:44)

Het gedenkteken langs de rivier de Theems in Londen eert alle Britse militairen en burgers die tussen 1990 en 2015 betrokken waren bij conflicten in de Golfregio, Irak en Afghanistan.

Voorafgaande aan de onthulling is er een dienst op Horse Guards Parade. Daar zijn naast de koningin ook prins Charles en zijn vrouw Camilla, prins William en Catherine en prins Harry bij aanwezig. Er komen nog meer familieleden van Elizabeth naar de ceremonie, want ook prins Andrew, prins Edward en zijn vrouw Sophie, de gravin van Wessex, staan tussen de 2500 namen op de gastenlijst.

Daarnaast komen prinses Anne en haar man Tim Lawrence, de hertog van Kent en prinses Alexandra en uiteraard oorlogsveteranen die in Afghanistan of Irak hebben gediend. Tijdens een receptie na afloop van de ceremonie is er voor de veteranen gelegenheid in gesprek te gaan met de leden van de Britse koninklijke familie.