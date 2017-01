Margarita presenteert nieuwe juwelencollectie

ANP Margarita presenteert nieuwe juwelencollectie

WAALRE - Prinses Margarita de Bourbon de Parme heeft maandagavond in Waalre nieuwe ontwerpen uit haar juwelencollectie 'leaves' gepresenteerd. Het is een aanvulling op de door de natuur geïnspireerde ontwerpen die zij eerder op de markt bracht.

Door ANP - 30-1-2017, 21:49 (Update 30-1-2017, 21:49)

Margarita zorgde voor het ontwerp, juwelier Röell Diamonds and Jewels uit Antwerpen tekende voor de uitvoering en vervaardiging. Aan de eerdere ontwerpen is nu heel subtiel kleur toegevoegd, en er is voor het eerst ook witgoud gebruikt. De bladeren - 'leaves' in het Engels - zijn voorzien van dauwdruppels in de vorm van diamanten.

De oorspronkelijke collectie van zeven sieraden was gebaseerd op impressies die Margarita had opgedaan in de natuur. 'De patronen van takken en bladeren fascineerden me', zei ze destijds. De fascinatie leidde tot een grafische voorstelling van bladeren voor oorhangers, halskettingen, een haarspeld en een ring.