Tilburg sluit ideeënbus voor Koningsdag

TILBURG - Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft dinsdag de ideeënbus voor de viering van Koningsdag gesloten. Een filmpje van de handeling is op YouTube geplaatst. De burgemeester, die zich in eerste instantie alleen tot de Tilburgers richtte, dankte hen voor hun 'input'.

Door ANP - 31-1-2017, 21:15 (Update 31-1-2017, 21:15)

Koning Willem-Alexander, die dit jaar vijftig wordt, en zijn familie komen op 27 april Koningsdag meevieren in de Brabantse gemeente. "We hebben in onze mailbox honderden ideeën vanuit de stad aangereikt gekregen en daar ben ik hartstikke blij mee, want Koningsdag moet echt een feest worden voor ons allemaal maar ook door ons allemaal', zei de burgemeester voordat hij de 'brievenbus' sloot.

"Jullie begrijpen dat van die honderden ideeën, hoe leuk ze ook zijn, we ze niet allemaal in het programma kunnen indelen", probeerde Noordanus alvast teleurstellingen te voorkomen. "We gaan door met het bredere festijn met zoveel mogelijk kracht vanuit de stad", zei de burgemeester.

"Ik hoop jullie allemaal te zien op Koningsdag en de dagen ervoor en de dagen erna en ik ben er van overtuigd dat het echt een heel mooi feest voor ons allemaal, voor alle Tilburgers, gaat worden en dat we de koning en de koninklijke familie op een mooie, plezierige en waardige manier kunnen ontvangen."