ANP Nieuwe foto van bijna jarige prinsje Bhutan

THIMPU - Het Bhutaanse prinsje Jigme Namgyel Wangchuck wordt bijna één jaar en ter gelegenheid daarvan is woensdag een nieuwe foto van de 'drakenprins' vrijgegeven. Het kiekje maakt deel uit van de digitale kalender van de Bhutaanse koninklijke familie.

Door ANP - 1-2-2017, 13:54 (Update 1-2-2017, 13:54)

Op de foto heeft Jigme Namgyel Wangchuck een grote lach op zijn gezicht terwijl hij speelt met een autootje. Het kereltje viert zondag zijn eerste verjaardag. In februari is het vaker feest in Bhutan: op 21 februari is koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck jarig en op 27 februari wordt Losar, het Tibetaans Nieuwjaar, gevierd.

Jigme Namgyel Wangchuck is het eerste kindje van het Bhutaanse koningspaar. Het afgelopen jaar zijn in het kader van de digitale kalender van de koninklijke familie vaker foto’s van het drakenprinsje vrijgegeven.