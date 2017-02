'Prinsdom' in Australië wisselt wacht

PERTH/NAIN - De 91-jarige prins Leonard van het Australische prinsdom Hutt River treedt om gezondheidsredenen af en draagt zijn taken deze maand over aan zijn zoon prins Graeme. Dat meldde omroep ABC woensdag over het zelf uitgeroepen prinsdom, meer dan 450 kilometer ten noorden van de West-Australische stad Perth.

Door ANP - 1-2-2017, 16:49 (Update 1-2-2017, 16:49)

Australië erkent het niet, maar naar verluidt doen twee West-Afrikaanse staten dat wel. De afscheiding van Australië was in 1970, nadat de graanboer Leonard Casely slaande ruzie had gekregen met de deelstaat Western-Australia over productiequota.

De prins heeft het na de onafhankelijkheid nog veel aan de stok gehad met de federale belastingdienst ATO (Australian Taxation Office). Eind 2016 nog kwam de ATO met een naheffing van 1,85 miljoen euro. Prins Graeme zei tegen de ABC te streven naar een meer harmonieuze samenwerking tussen het prinsdom Hutt River en het 'buurland' Australië.

Er zijn tal van zelf uitgeroepen kleine naties, zoals bijvoorbeeld Sealand in de Noordzee of het Italiaanse Seborga, dat claimt nooit bij de republiek Italië te hebben gehoord. Maar zelden komt de claim verder dan een vlag op internet en slechts wat vierkante meters, terwijl Hutt River 75 vierkante kilometer beslaat en 20.000 inwoners heeft en dankzij toerisme geld verdient aan zijn vreemde status.