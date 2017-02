Elizabeth slaat eerste jubileum graag over

ANP Elizabeth slaat eerste jubileum graag over

LONDEN - Koningin Elizabeth markeert dit jaar twee bijzondere jubilea. Maar aan de eerste daarvan wenst ze geen extra aandacht te besteden. Maandag is Elizabeth precies 65 jaar koningin, een saffieren regeringsjubileum dat in de Britse historie niet eerder is voorgekomen. Behalve met saluutschoten in Londen wordt er echter niet bij deze mijlpaal stilgestaan.

Door ANP - 1-2-2017, 18:52 (Update 1-2-2017, 18:52)

"Het jubileum is voor de koningin niet per se een gelukkige gebeurtenis", weet historicus Robert Lacey, die een biografie schreef over Elizabeth. "De dag herinnert haar aan het overlijden van haar geliefde vader koning George VI." Door dat overlijden kwam Elizabeth, die op dat moment in Kenia verbleef op weg naar Australië, automatisch op de troon.

Koning George, die pas 56 jaar oud was toen hij stierf, blies zijn laatste adem uit in Sandringham, het koninklijk vakantieverblijf bij Norfolk. Elizabeth verblijft daar traditiegetrouw elk jaar vanaf enkele dagen voor kerst tot enkele dagen na 6 februari, de sterfdag van haar vader en dus tevens de dag van haar troonsbestijging.

Het tweede jubileum dat koningin Elizabeth te wachten staat, is in november wanneer zij en prins Philip zeventig jaar zijn getrouwd. Plannen voor de viering daarvan zijn nog niet bekendgemaakt, maar een familiediner en een dankdienst zullen zeker op het programma staan.