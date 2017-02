Reza Pahlavi richt zich tot Donald Trump

WASHINGTON - Reza Pahlevi, zoon van Mohammed Reza, de laatste shah van Iran, heeft zich in een open brief gericht tot de Amerikaanse president Donald Trump met het verzoek mededogen te hebben met de 'vrijheid zoekende Iraniërs'. Dit in een late reactie op het vorige week vrijdag uitgevaardigde decreet van Trump waarin hij onder meer een tijdelijk inreisverbod instelde voor Iraniërs.

Door ANP - 2-2-2017, 9:14 (Update 2-2-2017, 9:14)

"Ik wil uw aandacht vragen voor de vrijheid zoekende Iraniërs die aan de ene kant het slachtoffer zijn van de religieuze dictatuur en aan de andere kant potentieel worden geschaad door uw presidentieel decreet", aldus Reza Pahlevi. De kroonprins van Iran - voor veel monarchisten de shah - woont zelf in ballingschap in de buurt van Washington.

Hij spreekt de hoop uit dat zijn landgenoten die de terreur van het Iraanse regime ontvluchtten en een veilig heenkomen hebben gezocht en gevonden in de Verenigde Staten daar ook geen slachtoffer worden. In zijn lange brief, ondertekend als 'president van de Iraanse Nationale Raad voor Vrije Verkiezingen', schetst Reza een schrijnend beeld van de situatie in zijn vaderland. Hij spreekt de hoop uit dat Amerika een baken van vrijheid en toevluchtsoord kan blijven voor Iraniërs.

Op Facebook kreeg Reza zowel bijval als felle kritiek op zijn brief. Critici merkten op dat alle tekst die langer is 140 tekens (de lengte van een tweet) door de president niet gelezen of begrepen zou worden, en dat Reza door Iran en het huidige regime zo zwart te schilderen Trump alleen maar argumenten had gegeven om Iraniërs buiten de deur te houden.