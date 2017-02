Prinses Estelle leeft zich uit met stiften

STOCKHOLM - Het Zweedse hof heeft vrijdag nieuwe foto's van het kroonprinselijk gezin verspreid. Het gaat om een familiefoto waarop het complete gezin poseert en een 'actiefoto' waarop prinses Estelle haar tekentalent aan de wereld laat zien.

De bijna vijfjarige Estelle vermaakt zich op de foto zichtbaar door de grond te bewerken met 'artistiek' gekras met stiften. Haar bijna elf maanden oude broertje, prins Oscar, kijkt ademloos toe. De familiefoto is een stuk braver. Daarop houden kroonprinses Victoria en prins Daniël hun kinderen netjes in bedwang. Oscar is voor de gelegenheid uitgedost in een net wit overhemd.

De foto's, gemaakt door Anna-Lena Ahlström, zijn naar aanleiding van een update van de biografieën op de site van het Zweedse koningshuis online gezet. Daar zijn ook eerder vrijgegeven platen terug te vinden.