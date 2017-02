Koningspaar wacht ‘Duits’ weekje

DEN HAAG - De komende week staat voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het teken van Duitsland. Het koningspaar brengt van dinsdag tot vrijdag een werkbezoek aan drie Duitse deelstaten. Voor het zover is, komt bondspresident Joachim Gauck langs op Paleis Noordeinde.

Door ANP - 4-2-2017, 15:01 (Update 4-2-2017, 15:01)

Gauck en zijn echtgenote Daniela Schadt schuiven maandagavond aan voor een diner op het paleis. Ook minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) prikt een vorkje mee. Gauck is twee dagen in Nederland, maandag en dinsdag.

De tweede dag van zijn bezoek komt de president prinses Beatrix tegen. Zij gaat dinsdagmiddag naar de Universiteit Maastricht, waar Gauck een eredoctoraat krijgt. De universiteit zet Gauck in het zonnetje vanwege ‘zijn kenmerkende rol in de hedendaagse Duitse geschiedenis, die past bij de visie en waarden van de Universiteit Maastricht’.

500 jaar Reformatie

Terwijl de president het eredoctoraat krijgt, zijn Willem-Alexander en Máxima op bezoek bij onze oosterburen. Dinsdag zijn ze in de deelstaat Thüringen, de dag staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Ook woensdag zijn de koning en koningin nog in Thüringen, ’s avonds wonen ze in de deelstaat Saksen een diner bij dat in het teken staat van handel.

Willem-Alexander en Máxima beginnen donderdag in Leipzig, waar ze onder meer de grootste energiebeurs van Europa bezoeken. ’s Middags reist het koningspaar door naar de deelstaat Saksen-Anhalt, waar ze de Slotkerk van Wittenberg bezoeken. Door de kerk waar Maarten Luther zijn stellingen openbaarde krijgt het paar een rondleiding.

Cultuur

De vrijdag staat in het teken van cultuur en watermanagement. Willem-Alexander en Máxima beginnen de dag met een bezoek aan de kunstacademie Bauhaus, later volgen presentaties over hoogwaterbescherming. Het werkbezoek aan Duitsland wordt afgesloten in Schloss Oranienbaum, dat onder restauratie is.

Willem-Alexander en Máxima reizen sinds 2013 jaarlijks af naar één of meer Duitse deelstaten. Het doel van de werkbezoeken is de relaties tussen Nederland en de deelstaten te versterken. De aanstaande reis is het vijfde werkbezoek van het koningspaar aan Duitsland.