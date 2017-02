Kroonprinses Mary reikt bijzondere award uit

KOPENHAGEN - Kroonprinses Mary van Denemarken mocht zaterdagavond een bijzondere prijs uitreiken. De 44-jarige prinses was in Kopenhagen aanwezig bij een evenement dat in het teken stond van Wereld Kanker Dag. Ze had de eer om de Cancer Society’s Honorary Award uit te reiken.

Door ANP - 4-2-2017, 21:12 (Update 4-2-2017, 21:12)

De award wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die een bijzondere inspanning heeft geleverd op het gebied van kanker. Mary overhandigde de prijs aan professor Inge Marie Svane. De 52-jarige is een expert in de immunotherapie. Deze behandeling stimuleert een afweerreactie tegen kankercellen. Het versterkt of verandert je afweersysteem, waardoor het beter in staat is om kankercellen te doden.

Het was al de vijfde keer dat Mary de ereprijs mocht uitreiken. De Deense kroonprinses viert zondag haar 45e verjaardag.