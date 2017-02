Prinses Marie viert 41e verjaardag met vader

KOPENHAGEN - Prinses Marie van Denemarken is maandag jarig. De echtgenote van prins Joachim, die 41 jaar is geworden, viert haar verjaardag naar eigen zeggen samen met haar Franse vader Alain Cavalier.

Door ANP - 6-2-2017, 9:59 (Update 6-2-2017, 9:59)

Het Deense tijdschrift Billed Bladet vroeg haar onlangs tijdens de Deense première van De Lego Batman Film hoe ze haar verjaardag gaat vieren. Daar deed ze wat geheimzinnig over, maar Marie onthulde onderweg naar de bioscoopzaal wel dat haar vader naar Denemarken komt om haar verjaardag mee te vieren. De Fransman was tot zijn pensioen eigenaar van een reclamebureau.

De van origine Franse Marie is de tweede vrouw van Joachim, die van 1994 tot en met 2005 getrouwd was met Alexandra Christina Manley. In oktober 2007 verloofden Joachim en Marie zich en in april 2008 traden de twee in het huwelijk, waarna Marie officieel prinses werd.

Joachim en Marie hebben twee kinderen: de zevenjarige Henrik en Athena die onlangs vijf werd. Joachim kreeg ook twee kinderen uit zijn eerste huwelijk: Nikolai (17) en Felix (14).