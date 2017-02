Na prins Carnaval nu een echte koning

ERFURT - Burgemeester Andreas Bausewein van de Duitse stad Erfurt is niet buitengewoon opgewonden dat hij woensdagochtend koning Willem-Alexander en koningin Máxima op visite krijgt. "Ik heb de paus al ontmoet en tal van andere staatshoofden", verklaart hij in een gesprek met de Thüringer Allgemeine.

De burgemeester van de hoofdstad van de Duitse deelstaat Thüringen heeft ook niet veel om zich druk over te maken. "Volgens het draaiboek heb ik precies 29 minuten met de koning en koningin", weet hij.

Bausewein begroet het paar voor de Alte Synagoge en maakt de rondleiding door het tegenwoordig als joods museum ingerichte gebouw mee. Aansluitend begeleidt hij de gasten in marstempo over de Krämerbrücke, een middeleeuwse met huizen bebouwde brug, om vijf minuten later alweer afscheid te moeten nemen.

Protocol

De instructies vooraf waren duidelijk. "Geen cadeaus", aldus Bausewein, die als taak heeft de koning te vergezellen. Het koningspaar tekent het gouden boek van de stad in de synagoge. Dat scheelt weer een oponthoud in het stadhuis. "Gelukkig gaat het slechts om een werkbezoek en niet om een staatsbezoek waarbij het protocol strenger is."

Het laatste koninklijke bezoek aan Erfurt dateert al weer van 1996 toen de Belgische koningin Paola in de stad was. "Ik heb wel elk jaar prins Carnaval mogen begroeten, maar een echte koning nog niet", blikt Bausewein alvast vooruit.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen hun vierdaagse bezoek aan de deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt dinsdag aan het einde van de middag op de Wartburg in Eisenach, waar ze stilstaan bij de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie.