ANP Felipe geniet met gezin van korte skivakantie

JACA - De Spaanse koning Felipe was er even tussenuit met zijn gezin. Met zijn echtgenote Letizia en dochters Leonor en Sofía genoot de vorst van een skivakantie in Jaca, in het noorden van Spanje.

Door ANP - 6-2-2017, 11:14 (Update 6-2-2017, 11:14)

Het koninklijke gezin poseerde zondag voor de verzamelde pers. Het viertal vertoefde een lang weekeinde in de stad aan de voet van de Pyreneeën.

Volgens Spaanse media staat het gezin niet continu op de lange latten. Felipe, Letizia, Leonor en Sofía werden ook gespot in een lokaal museum en een aantal winkeltjes.