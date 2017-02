Prins William en Kate samen naar school

ANP Prins William en Kate samen naar school

LONDEN - Prins William en zijn vrouw Catherine bezochten maandagochtend een basisschool in Londen. De hertog en hertogin van Cambridge markeerden daarmee de start van de week van de geestelijke gezondheid voor kinderen.

Door ANP - 6-2-2017, 13:25 (Update 6-2-2017, 13:25)

Kate is beschermvrouwe van de organisatie Place2Be, een stichting voor schoolkinderen met psychische problemen. William en Kate kwamen niet met lege handen naar school. Ze reikten een prijs uit, de eerste Kindness Cup voor het kind dat zowel op school als daarbuiten uitzonderlijk vriendelijk is. Deze prijs, een gouden trofee, ging naar de bijzonder vriendelijke leerlinge Nadia Dhicis (10).

William en Kate spraken maandag ook met onderwijzers en woonden een rollenspel bij van leerlingen over vriendelijkheid en luisterden naar een optreden van het schoolkoor. Kate gaf verder een toespraak over geestelijke gezondheid. ''Ik denk dat alle kinderen mensen om zich heen nodig hebben die hen liefde toont en vriendelijkheid", zei ze. ''Dat is wat Place2B zo geweldig doet hier op school'', sprak de moeder van prins George en prinses Charlotte.

Place2B moedigt kinderen aan vriendelijk voor elkaar te zijn en klasgenoten een handje te helpen in moeilijke tijden. Place2B is een van de acht organisaties die vallen onder Heads Together, de campagne die het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg moet nemen en die wordt gesteund door prins William, Catherine en prins Harry.