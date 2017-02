Pleidooi voor openen paleispark Laken

BRUSSEL - Koning Filip zou het welzijn van zijn buren enorm verbeteren door het park rond het Koninklijk Paleis in Laken open te stellen. Dat schrijft het Brussels parlementslid Annemarie Maes (Groen) in een open brief aan de Belgische koning die maandag is gepubliceerd op de website van weekblad Knack.

Door ANP - 6-2-2017, 19:34 (Update 6-2-2017, 19:34)

Het Brussels gewest beschikt weliswaar over relatief veel 'groene ruimte' maar uitgerekend in de armste en dichtst bevolkte delen van het gewest, zoals in de wijk rond de koninklijk residentie, is dat niet het geval. Met het openstellen van het 186 hectare grote park - groter dan heel Monaco, zo betoogde Maes - zou de koning die achterstand meteen opheffen.

"Groene ruimte is onmisbaar voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Daarom ijveren mijn partij en ik overal voor meer openbaar groen. Ook in Brussel voeren wij al jarenlang actie om de stad groener te maken", aldus het parlementslid. Ze wijst koning Filip op het voorbeeld van de Noorse koning die het slotpark toegankelijk heeft gemaakt en herinnert Filip aan zijn eigen woorden.

"In uw meest recente toespraak zei u dat we het vertrouwen van de burger niet herstellen door muren op te trekken. Geef dan zelf ook het goede voorbeeld. Sloop die muur rond het paleis", schrijft Maes. Ze rekent erop dat Filip positief reageert en spoort de koning aan haast te maken. "Beste Sire, Waarde Vorst, wacht niet langer. En toon hoe modern koningschap er kan uitzien."