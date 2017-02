Hoogste koninklijke onderscheiding voor Gauck

DEN HAAG - De Duitse bondspresident Joachim Gauck is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het is de hoogste burgerlijke onderscheiding in Nederland. Gauck krijgt hem vanwege zijn 'bijzondere verdiensten voor de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Duitsland', meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Door ANP - 7-2-2017, 8:58 (Update 7-2-2017, 8:58)

Gauck was maandagavond op Paleis Noordeinde waar hij samen met zijn vrouw en koning Willem-Alexander en koningin Máxima dineerde. Dinsdag brengt de afzwaaiend president een bezoek aan het Mauritshuis in Den Haag, waarna hij 's middags in gezelschap van prinses Beatrix naar Maastricht gaat. Daar neemt hij op de Universiteit Maastricht een eredoctoraat in ontvangst.

Gauck is voor het laatst in Nederland als president van Duitsland. Op 12 februari kiezen onze oosterburen een nieuwe president.