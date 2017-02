Máxima spreekt op Buzinezz Forum

ANP Máxima spreekt op Buzinezz Forum

UTRECHT - Koningin Máxima opent op woensdag 22 februari het eerste zogeheten Buzinezz Forum in de Social Impact Factory in Utrecht. Dat zal ze doen met een toespraak, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Máxima gaat in haar openingstoespraak onder meer in op de initiatieven van het programma Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds.

Door ANP - 7-2-2017, 9:42 (Update 7-2-2017, 9:42)

Het Buzinezz Forum is een platform voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een baan. Het Oranje Fonds, waarvan koning Willem-Alexander en koningin Máxima het beschermpaar zijn, is één van de partners van organisator Buzinezzclub.

In 2014 bracht de koningin een werkbezoek aan Buzinezzclub die toen deelnemer was aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.