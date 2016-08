Eind gemaakt aan vleesverkoop via Facebook

DEN HAAG - De NVWA heeft zaterdag een eind gemaakt aan de verkoop van vlees aan particulieren via een besloten Facebookgroep. Op drie locaties in het land zijn de administratie en vleesproducten in beslag genomen. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laten weten.

Door ANP - 27-8-2016, 20:40 (Update 27-8-2016, 20:40)

Leden van die besloten groep op Facebook konden bestellingen plaatsen, waarna het vlees eens per week werd geleverd. Maar dat werd ongekoeld vervoerd, voldeed niet aan de etiketteringseisen en ook de houdbaarheid was niet duidelijk. Zeker met het warme weer is dat gevaarlijk, stelt de NVWA. Ook daarom is de eigen inlichtingen- en opsporingsdienst erop afgestuurd.

Onderzocht wordt nu nog waar het vlees vandaan komt.