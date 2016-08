'Kiessystemen Amerikaanse staten gehackt'

ANP 'Kiessystemen Amerikaanse staten gehackt'

WASHINGTON - Hackers hebben in twee Amerikaanse staten ingebroken in databases waarin informatie over kiezers staat opgeslagen. Dat meldt Yahoo News maandag op basis van een vertrouwelijke waarschuwing van de FBI.

Door ANP - 29-8-2016, 17:44 (Update 29-8-2016, 17:44)

In het document zegt de FBI niet om welke twee staten het gaat, maar Yahoo meldt op basis van ingewijden dat het Arizona en Illinois betreft. In Illinois wisten de hackers persoonlijke informatie van maximaal 200.000 kiezers buit te maken. Het systeem voor de registratie van kiezers moest uiteindelijk tien dagen worden stilgelegd. In Arizona werd er schadelijke software geïnstalleerd, maar geen informatie gestolen.

Volgens Rich Barger van IT-beveiligingsbedrijf TreatConnect is een van de IP-adressen die door de hackers werd gebruikt eerder opgedoken op internetfora van Russische criminele hackers. Ook de wijze waarop de digitale inbraken werden gepleegd vertoont overeenkomsten met andere hacks die mogelijk het werk waren van door Rusland ondersteunde cybercriminelen.

De FBI wilde niet in detail treden over de zaak.