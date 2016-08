Dwangsom voor wifi-tracking in winkels

ANP Dwangsom voor wifi-tracking in winkels

AMSTERDAM - De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een dwangsom opgelegd aan het wifi-trackingbedrijf Bluetrace. Dat bedrijf helpt winkels klantgedrag te registreren met de wifi-signalen uit bijvoorbeeld hun smartphones. Volgens de privacywaakhond houdt Bluetrace zich daarbij niet aan de regels.

Door ANP - 1-9-2016, 12:09 (Update 1-9-2016, 12:09)

Zo verzamelde Bluetrace meer gegevens dan noodzakelijk, werden gegevens opgevangen van omwonenden en voorbijgangers en werden de data niet snel genoeg verwijderd of geanonimiseerd. Ook informeerde Bluetrace bezoekers van winkels niet voldoende over dat ze gevolgd werden.

Bluetrace krijgt zes maanden om zich aan de regels te gaan houden. Daarna wordt wekelijks een boete van 5000 euro opgelegd met een maximum van 100.000 euro.

''Met deze gegevens kan het gedrag van personen in kaart worden gebracht en dat is niet toegestaan", zegt een woordvoerster van de privacywaakhond. ''Het is een grondrecht om je vrij te kunnen bewegen zonder dat je bewegingen in allerlei bestanden belanden. Mensen ervaren dat als zeer indringend."

Bluetrace, dat actief is bij meerdere landelijke winkelketens en naar eigen zeggen de belangrijkste aanbieder van wifi-tracking in Nederland is, heeft maatregelen genomen, maar voldoet volgens de toezichthouder nog steeds niet aan de regels. Zo schiet de informatievoorziening nog te kort en worden nog steeds gegevens opgeslagen van mensen die dichtbij winkels met trackers wonen.

Volgens het bedrijf voldoet het wel al ''volledig aan de eisen die worden gesteld aan de privacybescherming van consumenten". Er zou zelfs al vooruit worden gelopen op Europese regels die over twee jaar ook in Nederland van kracht worden.