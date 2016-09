'Takeaway.com binnen drie jaar winstgevend'

AMSTERDAM - Takeaway.com, het moederbedrijf achter maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, moet over twee tot drie jaar winst maken. Die ambitie sprak topman en oprichter Jitse Groen dinsdag uit in een toelichting op de aanstaande beursgang van de etenbestelsite.

Door ANP - 6-9-2016, 14:00 (Update 6-9-2016, 14:00)

Enerzijds moet een groeiende omzet uiteindelijk worden doorvertaald in meer winst. Anderzijds ziet het bedrijf ruimte om de marges te verhogen. Nu rekent Takeaway.com nog zo'n 10 procent. Volgens Groen zit hier ruimte, zeker gelet op wat branchegenoten rekenen. Ook zou Takeaway.com in sommige gevallen aanvullende logistieke diensten kunnen bieden. Dat doet het bedrijf nu al in een beperkt aantal steden. Zo bezorgt het bedrijf in Wenen maaltijden van McDonald's.

Met het geld dat Takeaway.com met de beursgang ophaalt, circa 175 miljoen euro, moet onder meer de oorlogskas voor overnames en marketing worden gevuld. Momenteel worden de inkomsten uit met name Nederland geïnvesteerd in verdere groei in andere landen waar het een leidende marktpositie heeft zoals in Duitsland.

Volgens de etenbestelsite waren de 'leidende markten', waaronder Nederland, Duitsland, Polen en Oostenrijk, qua besteld eten vorig jaar goed voor een totale waarde van 9 miljard euro. Takeaway.com wist daarvan 651 miljoen euro toe te eigenen, waarmee het een omzet van 77 miljoen euro in de boeken zette.

,,Juist de naamsbekendheid is heel belangrijk", verzekerde Groen. Het is volgens hem bewezen dat wanneer klanten het ene jaar één keer een bestelling plaatsen zij dat een jaar later zeker tien keer zullen doen. Mensen moeten van je op aan kunnen. Ze willen niet gokken met avondeten", aldus Groen.

Voor Takeaway.com, dat momenteel 7,6 miljoen actieve gebruikers heeft en vooral het aantal mobiele bestellingen ziet groeien, is het vooral zaak om marktleider te zijn en te blijven in de landen waar het actief is. ,,Heb je te maken met een andere krachtige speler in de markt dan is het moeilijk om daar van te winnen", zei Groen. Het is om die reden dat het concern zich terugtrok uit het Verenigd Koninkrijk.