ANP Airbnb gaat strijd met racisme aan

SAN FRANCISCO - Huizenverhuurdienst Airbnb gaat proberen racisme onder zijn verhuurders te verminderen. Dat heeft het bedrijf donderdag aangekondigd. Tegelijkertijd werd een onderzoek naar discriminatie binnen de Airbnb-gemeenschap gepresenteerd.

Door ANP - 8-9-2016, 18:11 (Update 8-9-2016, 18:11)

Vanaf 1 november moeten verhuurders een strenger document over discriminatie ondertekenen. Vanaf 1 oktober helpt Airbnb gasten die het gevoel hebben gediscrimineerd te zijn geworden aan een vergelijkbare boeking. Ook als dat niet bij Airbnb kan. Ook komt er training beschikbaar voor de Airbnb-gemeenschap om vooroordelen tegen te gaan.

Er zijn al woningen waar de verhuurders niet zelf goedkeuren of een huurder er gebruik van mag maken. Airbnb hoopt dat meer verhuurders die functie, Instant Book, aanzetten. Het doel is om op 1 januari al 1 miljoen woningen beschikbaar te hebben via Instant Book.

Airbnb liet het onderzoek uitvoeren nadat gebleken was dat zwarte Amerikanen een grotere kans hadden om geweigerd te worden door een verhuurder. Dat gold ook voor mensen met 'zwarte' namen.