ANP Twitter maakt chatapp van direct messages

SAN FRANCISCO - Direct messages op Twitter worden binnenkort weergegeven als een soort chatapp. Dat blijkt uit een filmpje dat Twitter donderdag heeft getweet.

Door ANP - 8-9-2016, 19:07 (Update 8-9-2016, 19:07)

Direct messages worden voortaan als een conversatie weergegeven. Ook kunnen gebruikers zien of hun gesprekspartners het berichtje hebben gelezen en of iemand aan het tikken is. Weblinks die via een direct message worden gestuurd, worden met een voorbeeld getoond.

Direct messages ondergingen vorig jaar ook al een grote verandering. Toen werd het mogelijk om iedereen er een te sturen, waar dat voorheen voorbehouden was aan mensen die elkaar volgen. Overigens kunnen gebruikers de optie uitzetten dat iedereen hun een direct message kan sturen.