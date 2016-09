Facebook maakt 9/11-samenzwering trending

ANP Facebook maakt 9/11-samenzwering trending

MENLO PARK - Facebooks algoritme dat bepaalt welke artikelen trending moeten worden is opnieuw de fout in gegaan. Vrijdag werd een artikel uit de Britse tabloid The Daily Star gepromoot dat beweert dat het World Trade Center in New York tijdens de aanslagen van 9/11 door een gecontroleerde explosie instortte. Dat schrijft Mashable. Later verdween het artikel weer van Facebook.

Door ANP - 9-9-2016, 20:38 (Update 9-9-2016, 20:38)

In augustus ontsloeg Facebook een aantal redacteuren en liet het een algoritme bepalen welke artikelen trending moeten worden. Enkele dagen daarna werd al een foutief verhaal over de Amerikaanse journaliste Megyn Kelly omhoog gestuwd in de ranglijst, evenals een filmpje waarin een man masturbeert met een hamburger van McDonald's.