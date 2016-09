Gelijkere behandeling makelaars bij Funda

AMSTERDAM - De volgorde van zoekresultaten bij woningwebsite Funda hangt niet meer af van de branchevereniging waarbij de makelaar is aangesloten. Daardoor is de website duidelijker geworden voor consumenten. Dat concludeert toezichthouder ACM, nadat Funda eerder wel onderscheid maakte.

Door ANP - 14-9-2016, 16:54 (Update 14-9-2016, 16:54)

In 2012 concludeerde ACM na onderzoek dat de huizen van makelaars die aangesloten zijn bij branchevereniging NVM, dat eigenaar is van Funda, hoger in de zoekresultaten terechtkwamen dan huizen van niet-leden van de NVM. Huizenkopers zagen hierdoor het woningaanbod van makelaars die lid zijn van Vastgoed Pro en VBO Makelaar minder snel.

Eerder was al met Funda afgesproken dat zij bezoekers van haar website erop zou attenderen dat woningen van NVM makelaars altijd bovenaan de zoekresultaten verschijnen. Met de vernieuwde website is in deze sprake van een gelijke behandeling van makelaars.

Niet-leden van de NVM moeten wel nog altijd meer betalen voor plaatsing van hun woningaanbod op Funda dan NVM makelaars. Hierover loopt nog een rechtszaak.