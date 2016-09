'Printers HP weigeren inkt andere merken'

AMSTELVEEN - Printers van HP hebben sinds een update dinsdag problemen met het accepteren van inkt van andere, meestal goedkopere, huismerken. Het gaat onder meer om de Officejet Pro 8620 en 8610.

Door ANP - 16-9-2016, 11:19 (Update 16-9-2016, 11:19)

De NOS meldt dat consumenten over de printerproblemen klagen. Concurrent 123inkt.nl, die vooral merkloze inkt verkoopt, laat volgens de omroep in een brief aan klanten weten dat HP waarschijnlijk via internet een update naar de printers heeft gestuurd, waardoor ze ineens alleen nog op HP-inkt werken. Bij gebruik van cartridges van een ander huismerk melden de apparaten dat sprake is van een technische storing.

HP wilde niet reageren tegenover de NOS. Een medewerker van de HP-helpdesk geeft echter in een door de omroep opgenomen gesprek aan dat er iets 'gruwelijk' mis is gegaan bij een update die dinsdag is uitgevoerd bij printers. De medewerker zegt dat de fout wordt hersteld.

De Consumentenbond heeft laten weten dat wat HP doet, mag. Een fabrikant is niet verplicht ervoor te zorgen dat onderdelen van andere merken passen of bruikbaar zijn op hun apparaat.