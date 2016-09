'Lancering nieuwe chat-app Allo deze week'

ANP 'Lancering nieuwe chat-app Allo deze week'

MOUNTAIN VIEW - Allo, de nieuwe chat-app van Google, wordt deze week gelanceerd. Dat meldt althans de doorgaans goed ingevoerde blogger Evan Blass, de man achter evleaks.

Door ANP - 19-9-2016, 8:39 (Update 19-9-2016, 8:39)

Verschillende media geven aan dat geruchten gaan dat de lancering woensdag gaat plaatsvinden. Of dat zo is, is nog afwachten. Wel gaf Google eerder aan dat de chat-app deze zomer beschikbaar zou komen. Donderdag begint de astronomische herfst.

Allo komt beschikbaar voor Android en iOS. Gebruikers kunnen met Allo naast ouderwets chatten ook volop gebruikmaken van stickers en emoji. Op zich niets bijzonders, maar wat Google anders aanpakt dan de concurrentie is dat het gebruikers de mogelijkheid geeft om de intonatie van hun gesprek te beïnvloeden. Wie iets wil schreeuwen, kan emoji groter maken en het tegenovergestelde is het geval bij dingen die mensen liever fluisteren.

Een andere unieke feature van Allo is de mogelijkheid om door Google voorgestelde automatische antwoorden te gebruiken. Google scant inkomende berichten en geeft vervolgens een aantal opties. Wie bijvoorbeeld een foto van een flink bord pasta krijgt, krijgt van Google de mogelijkheid om een stoeltje te reserveren in een Italiaans restaurant in de buurt, kan een 'yammie'-emoji terugsturen of kan zoeken naar recepten van pasta. Deze functionaliteit doet een beetje denken aan de bots die Facebook onlangs in zijn Messenger-app heeft gestoken. De bron achter de automatische antwoorden is het eveneens in Google Home geïntegreerde Assistant.