ANP Grootste Russische gaysite op zwart gezet

MOSKOU - De belangrijkste website voor lesbische vrouwen, homo's, biseksuelen en transgenders in Rusland is zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd. Een rechtbank in de Siberische stad Parabel blijkt de opdracht daartoe te hebben gegeven.

Door ANP - 20-9-2016, 13:27 (Update 20-9-2016, 13:27)

BlueSystem.ru werd dagelijks door ruim 100.000 mensen bezocht. Het team achter de site tast volledig in het duister over de vraag wie achter de blokkade zit. Op de sociale media schrijven de makers dat het Kremlin bang is voor homo's. "Misschien is de blokkade onderdeel van het repressieve systeem in Rusland."

Rusland staat volgens The MoscowTimes niet bepaald bekend als een homovriendelijk land. De European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association zet Rusland van 49 Europese landen op de 48e plaats waar het gaat om de promotie van de rechten van deze groep.