Nieuwe versie macOS brengt Siri naar Mac

CUPERTINO - macOS Sierra is dinsdag door Apple vrijgegeven. Het besturingssysteem voor Apple's desktops en laptops brengt Siri naar de Mac en is gratis te downloaden door eigenaren van voor de update geschikte computers.

Door ANP - 20-9-2016, 20:58 (Update 20-9-2016, 20:58)

Siri is al vijf jaar beschikbaar op iOS-apparaten. Op de Mac is de virtuele assistent nog iets minder capabel. Integratie van apps van buitenaf, zoals Uber, werkt nog niet. Op iOS werd die functie in iOS 10 juist vorige week toegevoegd.

Behalve virtuele assistent Siri is er ook weer een verdere samenwerking met iOS-apparaten via het universele clipboard waarmee bijvoorbeeld tekst of een foto geknipt kan worden op de Mac en geplakt op een iPad of iPhone. Of andersom uiteraard. Ook synchroniseert iCloud beter tussen de verschillende apparaten. Gebruikers van een Apple Watch kunnen hun Mac met behulp van de smartwatch ontgrendelen waardoor geen wachtwoorden meer nodig zijn.

Net als op iOS heeft ook op de Mac de Foto-app een grote update gekregen.