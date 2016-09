Musk droomt van kolonie op Mars

GUADALAJARA - Techmiljardair Elon Musk heeft dinsdag plannen ontvouwd om grote groepen mensen naar Mars te brengen en de rode planeet te koloniseren. Per raket zouden honderd passagiers plus vracht vervoerd moet worden, voor een tarief van ongeveer twee ton per persoon.

Door ANP - 28-9-2016, 2:49 (Update 28-9-2016, 2:49)

Zijn bedrijf SpaceX is speciaal met het doel om Mars te koloniseren opgericht. Daarvoor zijn alleen grote groepen vrijwilligers te vinden als het niet te duur is, zei Musk, die ook aan de wieg stond van ondernemingen als PayPal en Tesla.

SpaceX gaf dinsdag een video vrij met beelden hoe een reis naar Mars in zijn werk zou gaan. Een draagraket zou een passagierscabine in een baan om de aarde brengen, schreef de Washington Post. De raket zou terug naar de aarde keren om brandstof op te halen voor de capsule, die vervolgens op weg moet gaan naar Mars.

De eerste onbemande vlucht van de draagraket staat gepland in 2018. Als alles getest is zou SpaceX elke 26 maanden een vlucht naar Mars willen organiseren, wanneer de planeet gunstig staat ten opzichte van de aarde. De eerste mensen zouden in 2024 op Mars moeten landen.