Man bekent hacken voor Syrische leger

ANP Man bekent hacken voor Syrische leger

WASHINGTON - Een Syriër heeft toegegeven dat hij computers heeft gehackt voor het Syrische Elektronische Leger. Hij wilde zo jagen op tegenstanders van president Bashar al-Assad. Peter Romar (37) zou ook mensen hebben afgeperst.

Door ANP - 28-9-2016, 21:01 (Update 28-9-2016, 21:01)

Romar staat in de Verenigde Staten terecht. Hij kan maximaal vijf jaar celstraf krijgen. Hij hoort volgende maand wat zijn straf is. Romar woonde in Duitsland. Hij werd opgepakt en in mei uitgeleverd aan de VS.

Twee handlangers, Firas Dardar, alias The Shadow, en Ahmad Umar Agha, alias The Pro, zijn nog op de vlucht.