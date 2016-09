Kort geding Den Haag tegen Pokémon Go

ANP Kort geding Den Haag tegen Pokémon Go

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft een kort geding aangespannen tegen het Amerikaanse bedrijf Niantic dat achter het spel Pokémon Go zit. Reden is de overlast die Pokémonjagers in Kijkduin veroorzaken. De gemeente wil dat er tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen virtuele Pokémonfiguren meer te vangen zijn op en rond het Deltaplein in Kijkduin. In het Natura 2000 gebied mogen helemaal geen virtuele figuren meer opduiken.

Door ANP - 29-9-2016, 8:51 (Update 29-9-2016, 8:51)

De gemeente stapt naar de rechter omdat pogingen sinds half augustus om contact te leggen met Niantic geen resultaat hebben opgeleverd. Er is geen enkele respons gekomen op oproepen dus rest de gemeente niets anders dan de gang naar de rechtbank te maken, aldus de woordvoerder van wethouder wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte).

Bewoners en ondernemers hebben geklaagd over de overlast die de jagers veroorzaken. Het kort geding dient op 1 oktober.